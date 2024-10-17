Олександрія – Ворскла: де дивитися матч УПЛ

Полтавська Ворскла завітає в гості до Олександрії в межах 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться на культурно-спортивному комплексі "Ніка" в однойменному місті. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після восьми турів підопічні Руслана Ротаня розташувалися на третій сходинці в турнірній таблиці, маючи однакову кількість очок з Поліссям та відстаючи від Динамо на 2 залікових пункти. Ворскла наразі знаходиться на 11 місці, маючи однакову кількість балів з Карпатами та Вересом – 9.