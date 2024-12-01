Олександрія – Динамо Київ: де дивитися матч лідерів УПЛ

Олександрія прийматиме київське Динамо в перенесеному матчі 1 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у середу, 4 грудня, на культурно-спортивному комплексі "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Олександра Шовковського з коефіцієнтом 1,85. На нічию дають 3,40, а успіх "містян" оцінюється у 4,50.

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ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

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