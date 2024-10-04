Карпати – Інгулець: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Львівські Карпати прийматимуть Інгулець із Петрового у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 4 жовтня, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

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Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv тощо).

Зазначимо, що обидві команди розташовані в другій половині турнірної таблиці. Карпати, маючи 8 очок, посідають 10-те місце в УПЛ, а Інгулець із 4-ма балами йде останнім.