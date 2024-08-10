Чорноморець — Зоря: де дивитися матч УПЛ

Одеський Чорноморець прийматиме Зорю в матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 10 серпня, о 15:30, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Нагадаємо, що в першому турі УПЛ Зоря вирвала перемогу над Інгульцем, а Чорноморець зазнав поразки від Кривбаса.

Напередодні Динамо з голами Шапаренка та Буяльського здолало Верес. Також Ворскла на класі розгромила Лівий берег.