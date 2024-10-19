Чорноморець – Верес: де дивитися матч УПЛ

Одеський Чорноморець прийматиме рівненський Верес у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 20 жовтня, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після дев'яти турів "моряки" розташувалися на дев'ятій сходинці, маючи в активі 10 залікових пунктів. Верес відстає від одеситів на одне очко, знаходячись на 12 позиції.

Напередодні Шахтар завдяки автоголу переміг Колос. Поєдинок завершився з рахунком 1:0.