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Збірна Англії – збірна Греції: де дивитися матч Ліги націй

Микола Дендак — 8 жовтня, 23:59
Збірна Англії – збірна Греції: де дивитися матч Ліги націй
УЄФА

У четвер, 10 жовтня, збірна Англії з футболу зіграє проти Греції у 3 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, Англія. Початок — о 21:45 за київським часом.

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Нагадаємо, після перших двох турів Англія та Греція є лідерами у своєму квартеті, маючи по 6 балів у своєму активі. В обох команд по дві перемоги, над Ірландією та Фінляндією.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння є Англія. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Англії – 1,32;
  • Нічия – 5,20;
  • Перемога Греції – 10,50.

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