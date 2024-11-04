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Реал Мадрид – Мілан: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 4 листопада, 07:26
Реал Мадрид – Мілан: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Getty Images

Мілан завітає в гості до мадридського Реала, за який виступає український воротар Андрій Лунін, у межах 4 раунду основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 5 листопада, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після трьох зіграних матчів у ЛЧ підопічні Карло Анчелотті здобули шість залікових пунктів та розташувалися на 12 позиції. Мілан здобув лише одну перемогу та знаходиться на 25 сходинці турнірної таблиці.

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Протягом тижня "россонері" Мілан мінімально здолали Монцу, а також поступилися Наполі. Реал Мадрид мав зіграти з Валенсією, однак гру перенесли через шторм "Дана".

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