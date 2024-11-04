Реал Мадрид – Мілан: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Мілан завітає в гості до мадридського Реала, за який виступає український воротар Андрій Лунін, у межах 4 раунду основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 5 листопада, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність.

Після трьох зіграних матчів у ЛЧ підопічні Карло Анчелотті здобули шість залікових пунктів та розташувалися на 12 позиції. Мілан здобув лише одну перемогу та знаходиться на 25 сходинці турнірної таблиці.

Протягом тижня "россонері" Мілан мінімально здолали Монцу, а також поступилися Наполі. Реал Мадрид мав зіграти з Валенсією, однак гру перенесли через шторм "Дана".