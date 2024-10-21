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Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 21 жовтня, 22:39
Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Getty Images

Мадридський Реал, за який виступає українець Андрій Лунін, прийматиме дортмундську Боруссію в межах третього раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у вівторок, 22 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Барнабеу" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Після двох зіграних матчів у ЛЧ Боруссія очолює турнірну таблицю, маючи в активі дві перемоги та найкращу різницю забитих м'ячів. Реал має три очки, поступившись Ліллю після перемоги над Штутгартом.

Зазначимо, що ці дві команди грали в фіналі Ліги чемпіонів минулого сезону. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь мадридської команди.

Раніше стало відомо, що Луніним цікавиться принциповий суперник "королівського клубу" – Атлетико.

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