Манчестер Сіті – Арсенал: де дивитися матч АПЛ

Манчестер Сіті та Арсенал, за який виступає Олександр Зінченко, зіграють у матчі 5 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у неділю, 22 вересня, на арені "Етіхад Стедіум" в Манчестері. Початок – о 18:30 за київським часом.

Дивитися трансляцію можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Зазначимо, що після чотирьох турів АПЛ підопічні Жузепа Гвардіоли одноосібно очолюють турнірну таблицю, вигравши 4 матча з 4. Арсенал наразі другий, маючи в активі 10 очок після 4 ігор.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане Манчестер Сіті з коефіцієнтом 1,87. На нічию Фавбет дає 3,75, а в перемогу Арсенала вірить найменше – 4,95.

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