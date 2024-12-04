Борнмут – Тоттенгем: де дивитися матч АПЛ

Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний, прийматиме Тоттенгем у межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у четвер, 5 грудня, на стадіоні "Дін Курт" у Борнмуті. Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

Раніше стало відомо, що Борнмут готовий продати українського захисника за 78 млн євро. Також Забарний відреагував на інформацію про зацікавленість у його послугах з боку Манчестер Сіті та Тоттенгема, наголосивши, що він добре себе проявив. Раніше повідомлялося, що захисником цікавиться Реал.

У поточному сезоні Забарний повністю відіграв усі 12 матчів Борнмута в АПЛ, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість захисника оцінюється в 32 мільйони євро, контракт діє до літа 2029 року.