Шахтар – Олександрія: де дивитися центральний матч 19 туру УПЛ

Донецький Шахтар прийматиме Олександрію в центральному матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 1 березня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Шахтар наразі продовжує боротьбу за чемпіонство. Підопічні Маріно Пушича йдуть третіми в турнірній таблиці, у першого Динамо на 10 очок більше.

Окрім Динамо, Шахтар випереджає й Олександрія. У команди Руслана Ротаня 41 бал, що на 5 пунктів більше, ніж у "гірників". Проте донецький клуб має недограний матч в запасі.

У попередньому турі Шахтар мінімально здолав Лівий берег, а Олександрія здобула вольову перемогу над Зорею. Проте головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі заявив, що переможний гол у ворота луганців було забито з порушенням правил.