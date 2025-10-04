Шахтар – ЛНЗ: де дивитися матч 8-го туру УПЛ

Шахтар зустрінеться з ЛНЗ у матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в неділю, 5 жовтня. Зустріч пройде на стадіоні "Арена Львів".

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 7 зіграних турів Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату України, випереджаючи Динамо на 2 залікові пункти.

ЛНЗ розташувався в середині турнірної таблиці, заробивши 11 очок у перших 7 турах Української Прем'єр-ліги.