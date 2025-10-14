Українська правда
Станіслав Лисак — 14 жовтня 2025, 23:49
Полтава – Оболонь: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Полтава прийматиме Оболонь у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 17 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Зірка" ім. С. Березкіна в місті Кропивницький.

Гра розпочнеться о 15:30. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 8 зіграних матчів полтавці знаходяться на 15 сходинці турнірної таблиці, маючи 4 залікові пункти, Оболонь водночас розташувалась на 10 позиції в чемпіонаті України. "Пивовари" заробили 10 очок в перших 8 поєдинках УПЛ.

