Відомо, хто прокоментує фінал Кубку Італії Мілан – Болонья

14 травня Мілан і Болонья розіграють Кубок Італії. Фінальний поєдинок прийматиме "Стадіо Олімпіко", стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Вирішальний матч покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Кубка Італії в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Гру Мілан – Болонья прокоментує Віталій Кравченко. Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

"Россонері" не перемагали в Кубку Італії вже 22 роки. Загалом, в активі клубу лише 5 трофеїв цього турніру, останній з яких датується сезоном-2002/03. Ще дев’ять разів Мілан пробивався до фіналу турніру, однак програвав матч за трофей. Востаннє це сталося у сезоні-2017/18, коли сильнішим у вирішальному матчі в Римі виявився туринський Ювентус (4:0).

Болонья єдиний раз грала у фіналі Кубка Італії 51 рік тому, хоча має два трофеї. Перший з них команда оформила у сезоні-1969/70, де переможець визначався у фінальному груповому турнірі, а конкурентами були Торіно, Кальярі та Варезе. П’ять років потому, в сезоні-1973/74, "россоблу" здобули другий Кубок, здолавши у традиційному фіналі по пенальті Палермо.

Нагадаємо, в півфіналі Кубка Італії Мілан здолав фіналіста Ліги чемпіонів Інтер (4:1 за сумою двох матчів), а у чвертьфіналі – Рому з українцем Артемом Довбиком у складі (3:1). Болонья у півфіналі пропустила у свої ворота гол ще одного українця Віктора Коваленка, але таки пройшла Емполі (5:1).