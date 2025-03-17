Нідерланди – Іспанія: де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги націй

Збірна Нідерландів з футболу прийматиме Іспанію в першому чвертьфінальному матчі Ліги націй УЄФА.

Поєдинок відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Де Кейп" у Роттердамі, Нідерланди. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Нагадаємо, вже незабаром збірна України зіграє матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії. Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список футболістів, яких він викликав для підготовки до протистояння з бельгійцями.