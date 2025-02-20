Кривбас – Верес: де дивитися матч УПЛ

Криворізький Кривбас прийматиме рівненський Верес у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 22 лютого, на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Поєдинок перенесли в інше місце через стан поля в Кривому Розі.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні гри Кривбас розташувався на 4 сходинці турнірної таблиці, маючи 31 бал після 16 зіграних матчів. Верес знаходиться на 9 місці в чемпіонаті України, заробивши 19 очок після 17 турів.

У першому колі криворіжці впевнено перемогли Верес з рахунком 2:0.