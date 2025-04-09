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Кривбас – Динамо: де дивитися центральний матч 24 туру УПЛ

Микола Дендак — 9 квітня 2025, 21:30
Кривбас – Динамо: де дивитися центральний матч 24 туру УПЛ
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Київське Динамо завітає до криворізького Кривбаса у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 12 квітня, на стадіоні "Гірник", що знаходиться в Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Кияни продовжують лідирувати у чемпіонаті України, випереджаючи другу Олександрію на 4 бали. У підопічних Олександра Шовковського 57 очок за 23 гри. У минулому турі Динамо перемогло Лівий берег.

Кривбас також бореться за єврокубки, у команди 35 балів, 5 місце. До четвертого Полісся 3 пункти, але у криворіжців у запасі два недограні матчі: проти Шахтаря та Лівого берега. Минулого тижня підопічні Юрія Вернидуба поступились Олександрії.

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