Карпати – Рух: де дивитися львівське дербі у 25 турі УПЛ

Львівські Карпати та Рух вперше після оголошення про співпрацю зіграють між собою. Матч відбудеться в суботу, 19 квітня, у межах 25 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок прийматиме стадіон "Україна", що розташований у Львові. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

"Леви" після підсилення низкою футболістів Руха розпочали свій шлях вверх у турнірній таблиці. Вже минулого турі після перемоги над Інгульцем Карпати піднялися на 5 місце в турнірній таблиці, обійшовши Кривбас. У підопічних Владислава Лупашка 36 балів за 24 тури.

Рух навпаки, після послаблення взимку почав опускатися вниз в чемпіонаті України. Вже зараз команда посідає 9 сходинку, маючи 30 очок в активі. У минулому турі Рух розписав мирову з Олександрією.