Інтер – Лаціо: де дивитися чвертьфінал Кубку Італії

Інтер зустрінеться з римським Лаціо в межах чвертьфінального матчу Кубку Італії з футболу.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 25 лютого, на "Стадіо Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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У чемпіонаті Італії Інтер вперше в сезоні очолив турнірну таблицю через поразку Наполі від Комо (2:1). Лаціо водночас втратив очки у 26 турі Серії А та не зміг наздогнати Ювентус, "орли" посідають п'яту сходинку з 47 очками в активі.

Зауважимо, що переможець пари Інтер – Лаціо зіграє з Міланом у разі виходу в півфінал турніру. Також Ювентус та Емполі поборються за вихід у наступну стадію, де на них чекає Болонья.