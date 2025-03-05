Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інгулець – Рух: де дивитися матч 20 туру УПЛ

Микола Дендак — 5 березня 2025, 22:18
Інгулець – Рух: де дивитися матч 20 туру УПЛ
ФК Рух

Інгулець із Петрового та львівський Рух зустрінуться в останньому матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 8 березня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Гру перенесли у Львів, оскільки стадіон Інгульця, який заявлений на УПЛ, досі не зданий в експлуатацію.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Підопічні Валерія Пономарьова посідають 9 місце в турнірній таблиці. У команди 23 очки за 19 матчів. У попередньому турі Рух без шансів програв Зорі з Луганська.

Інгулець досі лишається останньою командою УПЛ. Команда Василя Кобіна набрала лише 12 очок та відстає від рятівного 12 місця на 6 балів. Проте перемога Інгульця над Кривбасом у 19 турі та недограний матч проти Зорі вселяють надію на порятунок від вильоту.

Інгулець Рух Львів Чемпіонат України, УПЛ Василь Кобін Віталій Пономарьов де дивитися

Інгулець

Визначилося місце проведення матчу 20 туру УПЛ Інгулець – Рух
Інгулець підписав вінгера Полісся Свистуна
УПЛ назвала символічну збірну 19 туру
Визначилися найкращі гравець і тренер 19 туру УПЛ
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 22-го туру

Останні новини