Інгулець – Рух: де дивитися матч 20 туру УПЛ

Інгулець із Петрового та львівський Рух зустрінуться в останньому матчі 20 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 8 березня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Гру перенесли у Львів, оскільки стадіон Інгульця, який заявлений на УПЛ, досі не зданий в експлуатацію.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Підопічні Валерія Пономарьова посідають 9 місце в турнірній таблиці. У команди 23 очки за 19 матчів. У попередньому турі Рух без шансів програв Зорі з Луганська.

Інгулець досі лишається останньою командою УПЛ. Команда Василя Кобіна набрала лише 12 очок та відстає від рятівного 12 місця на 6 балів. Проте перемога Інгульця над Кривбасом у 19 турі та недограний матч проти Зорі вселяють надію на порятунок від вильоту.