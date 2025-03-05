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Визначилося місце проведення матчу 20 туру УПЛ Інгулець – Рух

Олексій Мурзак — 5 березня 2025, 19:53
Визначилося місце проведення матчу 20 туру УПЛ Інгулець – Рух
УПЛ

Матч 20-го туру Української Прем'єр-ліги між Інгульцем та Рухом відбудеться 8-го березня у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Про це повідомила пресслужба команди з Петрово.

Нагадаємо, що домашній стадіон Інгульця в Петровому, який заявлений на УПЛ, досі не зданий в експлуатацію.

Резервним стадіоном петрівчан значиться криворізький "Гірник".

Раніше повідомлялося, що Інгулець не зможе відкрити новий стадіон раніше травня. Наразі клуб має отримати дозвіл на проєктування арени, а потім подати проєкт на експертизу, щоб отримати дозвіл на офіційне будівництво.

Інгулець Рух Чемпіонат України, УПЛ

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