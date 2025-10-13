Хорватія U-21 – Україна U-21: де дивитися матч кваліфікації Євро-2027

Молодіжна збірна України U-21 зіграє з однолітками з Хорватії 3 турі відбіркового етапу на чемпіонат Європи-2027.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 14 жовтня, на "Градськьому стадіон Велика Гориця", в хорватському місті Велика Гориця. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Трансляція матчу в Україні буде доступна ексклюзивно на ОТТ-платформі MEGOGO.

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу відбору чемпіонату Європи-2027 Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0.

У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграла внічию з Угорщиною. Напередодні матчу 3 туру українці очолюють групу H, випереджаючи Туреччину, Угорщину, Хорватію та Литву, проте хорвати мають ще одну гру в запасі.