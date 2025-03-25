Аргентина – Бразилія: де дивитися матч кваліфікації ЧС-2026

Збірна Аргентини з футболу зустрінеться з Бразилією в 14 турі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Поєдинок відбудеться у ніч на середу, 26 березня, на стадіоні "Естадіо Монументал" в Буенос-Айресі, Аргентина. Стартовий свисток пролунає о 02:00 за київським часом.

Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Після 13 турів кваліфікації Аргентина набрала 28 очок і лідирує у відбірній зоні Південної Америки. Бразилія йде на третьому місці, маючи в активі 21 бал. Вище за неї опинився Еквадор, у якого 22 залікові пункти. Далі напряму пройдуть шість перших команд.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D кваліфікації чемпіонату світу. Суперниками будуть Франція, Ісландія та Азербайджан. Груповий етап відбору на ЧС завершиться в листопаді 2025 року. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2026.