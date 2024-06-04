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Де Брейне: Саудівська Аравія? У моєму віці потрібно бути відкритим до всього

Владислав Уткін — 4 червня, 16:43
Де Брейне: Саудівська Аравія? У моєму віці потрібно бути відкритим до всього

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне розглядає можливість продовження кар'єри в Саудівській Аравії.

Про це бельгійський хавбек заявив у інтерв'ю HNL.

"Саудівська Аравія? У моєму віці потрібно бути відкритим до всього. Ми говоримо про неймовірні гроші на завершальному етапі моєї кар'єри, я маю подумати про це.

Для моєї дружини екзотична пригода — це чудово. Я ж маю думати про своє майбутнє. Якщо я гратиму в Саудівській Аравії два роки, то зароблю неймовірні гроші.

До цього я грав у футбол 15 років. Можливо, за цей час я не зароблю стільки грошей, скільки там отримаю. Я маю подумати про це", — сказав Де Брейне.

У цьому сезоні Англійської Прем'єр-ліги Кевін забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач у 18 матчах.

Раніше ми повідомляли, що де Брейне потрапив у заявку збірної Бельгії на Євро-2024.

Кевін Де Брейне Манчестер Сіті Саудівська Аравія

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