Де Брейне: Саудівська Аравія? У моєму віці потрібно бути відкритим до всього

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне розглядає можливість продовження кар'єри в Саудівській Аравії.

Про це бельгійський хавбек заявив у інтерв'ю HNL.

"Саудівська Аравія? У моєму віці потрібно бути відкритим до всього. Ми говоримо про неймовірні гроші на завершальному етапі моєї кар'єри, я маю подумати про це.

Для моєї дружини екзотична пригода — це чудово. Я ж маю думати про своє майбутнє. Якщо я гратиму в Саудівській Аравії два роки, то зароблю неймовірні гроші.

До цього я грав у футбол 15 років. Можливо, за цей час я не зароблю стільки грошей, скільки там отримаю. Я маю подумати про це", — сказав Де Брейне.