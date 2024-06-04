Де Брейне: Саудівська Аравія? У моєму віці потрібно бути відкритим до всього
Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне розглядає можливість продовження кар'єри в Саудівській Аравії.
Про це бельгійський хавбек заявив у інтерв'ю HNL.
"Саудівська Аравія? У моєму віці потрібно бути відкритим до всього. Ми говоримо про неймовірні гроші на завершальному етапі моєї кар'єри, я маю подумати про це.
Для моєї дружини екзотична пригода — це чудово. Я ж маю думати про своє майбутнє. Якщо я гратиму в Саудівській Аравії два роки, то зароблю неймовірні гроші.
До цього я грав у футбол 15 років. Можливо, за цей час я не зароблю стільки грошей, скільки там отримаю. Я маю подумати про це", — сказав Де Брейне.
У цьому сезоні Англійської Прем'єр-ліги Кевін забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач у 18 матчах.
Раніше ми повідомляли, що де Брейне потрапив у заявку збірної Бельгії на Євро-2024.