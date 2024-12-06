Пірло лише десятий. Складено рейтинг найкращих півзахисників ХХІ століття

Легендарного іспанського хавбека Хаві визнано найкращим півзахисником ХХІ століття.

Відповідний рейтинг склав ресурс GiveMeSport.

Другу позицію віддали гравцеві мадридського Реала Луці Модричу. Трійку замкнув багаторічний партнер Хаві по Барселоні та збірній Іспанії Андрес Іньєста.

Окрім хорвата, з чинних футболістів до 10 найкращих потрапили також Кевін Де Брейне та Н’Голо Канте.

10 найкращих півзахисників ХХІ століття за версією GiveMeSport:

1. Хаві (Іспанія)

2. Лука Модрич (Хорватія)

3. Андреса Іньєста (Іспанія)

4. Тоні Кроос (Німеччина)

5. Кевін де Брюйне (Бельгія)

6. Бастіан Швайнштайгер (Німеччина)

7. Френк Лемпард (Англія)

8. Стівен Джеррард (Англія)

9. Н'Голо Канте (Франція)

10. Андреа Пірло (Італія)

Раніше GiveMeSport склав рейтинг найкращих воротарів ХХІ століття, віддавши перше місце Джанлуїджі Буффону.