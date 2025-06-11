Де Брейне переходить у Наполі – Романо

Експівзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне дав згоду на перехід у Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. 33-річний гравець підпише контракт на два роки, який буде включати опцію продовження. Фінансові деталі невідомі.

Наразі півзахиснику Залишилось пройти тільки медичне обстеження та формальні процедури.

🚨💣 BREAKING: Kevin De Bruyne to Napoli, here we go! Final green light arrives from Belgian star to join Italian champions.



Two year deal + option agreed, medical and formal steps to follow for KDB to become Napoli player.



Massive signing for Napoli, planning for more to come. pic.twitter.com/BNPQzai26r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2025

Де Брейне перейшов у Манчестер Сіті із Вольфсбурга влітку 2015 року за 76 мільйонів євро. Сумарно провів за англійський клуб 413 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 106 голами.

З клубом він 6 разів ставав чемпіоном Англії, а у 2023 році виграв Лігу чемпіонів. У 2020 і 2022 роках визнавався найкращим гравцем сезону в АПЛ.

Напередодні Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.