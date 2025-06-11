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Де Брейне переходить у Наполі – Романо

Олександр Булава — 11 червня 2025, 10:58
Де Брейне переходить у Наполі – Романо
Кевін де Брейне
Getty Images

Експівзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне дав згоду на перехід у Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. 33-річний гравець підпише контракт на два роки, який буде включати опцію продовження. Фінансові деталі невідомі.

Наразі півзахиснику Залишилось пройти тільки медичне обстеження та формальні процедури.

Де Брейне перейшов у Манчестер Сіті із Вольфсбурга влітку 2015 року за 76 мільйонів євро. Сумарно провів за англійський клуб 413 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 106 голами.

З клубом він 6 разів ставав чемпіоном Англії, а у 2023 році виграв Лігу чемпіонів. У 2020 і 2022 роках визнавався найкращим гравцем сезону в АПЛ.

Напередодні Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

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