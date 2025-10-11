Капітан Ісландії – про поразку від України: Давно я не був таким злим

Капітан та вінгер збірної Ісландії Хаукон-Арнар Харальдссон висловився про поразку від України в матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року.

Слова футболіста наводить Visir.

"Давно я не був таким злим та розчарованим після гри. У цьому матчі відбувались просто неймовірні речі.

Я просто не розумію, як ми могли програти цю гру 3:5. Треба передивитись цю гру та зрозуміти, в який момент все пішло не за планом. Вони ідеально били по воротах – я ніколи такого раніше не бачив. Для України все складалось просто ідеально", – розповів Харальдссон.

Завдяки цій перемозі, Україна обійшла Ісландію та вийшла на друге місце групи D, маючи в активі 4 очки після трьох турів. У наступному матчі українці зіграють з Азербайджаном. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що матч проти Ісландії став другим найбільш результативним в історії збірної України.

Раніше підсумки гри підбив головний тренер ісландців Гюннлейгссон.