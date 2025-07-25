Ексзірку Реала та Манчестер Юнайтед звинуватили у сексизмі

Колишнього нападника Манчестер Юнайтед, Реала та Баєра Чічаріто звинуватили у сексизмі та оштрафували.

Про це повідомляє ESPN.

У своїх соцмережах Хавьер Ернандес вирішив висловитись про жінок, що не дуже сподобалось мексиканській федерації футболу, де зараз грає футболіст.

"Жінкам потрібно прийняти та поважати мужність. Ви постійно шукаєте забезпеченого чоловіка, але прибирання вдома для вас – патріархальність. Цікаво", – сказав Чічаріто.

Також футболіст заявляв, що жінкам потрібно дозволити собі бути жінкою та дозволити чоловікам вести їх за собою.

Про інцидент навіть висловилась президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, яка заявила, що Чічаріто чудовий футболіст, але йому ще багато чого треба вивчити про жінок.

У підсумку, сам форвард приніс публічні вибачення, а місцева федерація наклала штраф, сума якого наразі невідома.

Протягом своєї кар'єри Чічаріто виступав за Вест Гем, Реал, Манчестер Юнайтед, Баєр, Севілью та Лос-Анджелес Гелексі. Гравець вигравав АПЛ, Лігу Європи та Клубний чемпіонат світу.

Раніше зіркова німецька футболістка Джулія Гвінн поскаржилась на регулярні прояви сексизму.