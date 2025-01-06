Ольмо – в заявці Барселони на матч Суперкубку Іспанії
Дані Ольмо
Transfermarkt
Атакувальний півзахисник Барселони Дані Ольмо потрапив до заявки команди на матч Суперкубку Іспанії проти Атлетика.
Про це повідомляє пресслужба каталонців.
Окрім того, до матчу готується Пау Віктор. Обох гравців "блаугранас" не можуть зареєструвати на другу частину сезону через відмову Ла Ліги.
Після цього Барселона звернулась до цивільного суду із вимогою дозволити реєстрацію футболістів.
У сезоні-2024/25 Ольмо зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість голів та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялось, що хавбек може перебратись у Мілан на правах оренди.