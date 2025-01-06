Ольмо – в заявці Барселони на матч Суперкубку Іспанії

Атакувальний півзахисник Барселони Дані Ольмо потрапив до заявки команди на матч Суперкубку Іспанії проти Атлетика.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Окрім того, до матчу готується Пау Віктор. Обох гравців "блаугранас" не можуть зареєструвати на другу частину сезону через відмову Ла Ліги.

📋 A lista de relacionados para a Supercopa da Espanha. 🏆



👊 #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/lJJqTTDw2Y — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) January 6, 2025

Після цього Барселона звернулась до цивільного суду із вимогою дозволити реєстрацію футболістів.

У сезоні-2024/25 Ольмо зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що хавбек може перебратись у Мілан на правах оренди.