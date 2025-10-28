Уклав угоду з Богом: легенда Барселони став проповідником у церкві після скандалу зі зґвалтуванням

Колишній захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес, який ще донедавна перебував у центрі гучного скандалу, нині кардинально змінив своє життя.

За інформацією AS, 42-річного ексфутболіста тепер часто бачать у ролі проповідника в євангельській церкві Елім у Жироні (Іспанія).

Служіння, які проводить пастор Джиммі Мартін, відбуваються щовівторка та щонеділі, і Алвес регулярно виступає перед вірянами.

Під час однієї з проповідей Дані поділився особистою історією духовного переродження:

"Ви повинні мати віру в Бога. Я – живий доказ цього. Я уклав угоду з Богом. Посеред бурі завжди є Його посланець. І саме він підібрав мене у найгірший момент життя та привів до церкви. Сьогодні я йду цим шляхом завдяки йому".

Нагадаємо, у березні 2025 року Суд Каталонії визнав Дані Алвеса невинним у справі про зґвалтування, через яку він провів понад рік у в’язниці. Інцидент, за словами позивачки, стався 30 грудня 2022 року в нічному клубі Барселони.

Алвеса засудили до 4,5 років ув’язнення, але через місяць він вийшов під заставу в 1 мільйон євро. Зрештою, судова палата дійшла висновку, що свідчень потерпілої було недостатньо, аби залишити вирок у силі.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав ексгравця Барселони виплатити мексиканському Пумасу 2 млн євро через розірваний контракт.