Циткін назвав переваги збірної Чехії над Україною перед матчем Ліги націй
Колишній воротар київського Динамо та Зорі Володимир Циткін вважає, що погана гра на "другому поверсі" може стати проблемою для збірної України в матчі Ліги націй проти Чехії.
Його слова передає Sport.ua.
"Коли тренував юніорські та молодіжні збірні України, то наші шляхи часто перетиналися з чеськими однолітками, які вирізнялися добрим вишколом, якісною організацією гри. Останніми роками чехи додали й у швидкісній техніці, що дозволило їм покращити свої результати на міжнародній арені.
Сьогодні багато залежатиме, як українці зіграють в обороні. В складі чеської збірної чимало високих футболістів, які небезпечні при розіграші стандартних положень. Наші захисники, на жаль, якраз не можуть похвалитися надійністю на "другому поверсі". Залишається сподіватися, що Анатолій Трубін в Празі доведе, що чітко грає не лише на лінії воріт", — сказав фахівець.
Напередодні головний тренер національної команди Сергій Ребров визначився з переліком футболістів, на яких розраховує в поєдинку з чехами. Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.