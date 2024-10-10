Перші наставники Калюжного порівняли свого підопічного із Бражком та Степаненком

Володимир Циткін та Володимир Лінке, які були наставниками півзахисника Олександрії Івана Калюжного вважають, що наразі їхній колишній підопічний має хорошу форму.

Їхні слова передає Український футбол.

"Я не вважаю, що Калюжний третій. Він з Бражком десь на одному рівні, а Степаненко на цей момент набагато слабкіший за Івана. І тут різниця не тільки у віці. Степаненко ніколи не володів швидкістю, не мав такого удару, як у Калюжного. Та й карток Іван заробляє набагато менше", – сказав Лінке.

"Важко сказати. Іван зараз знаходиться у дуже непоганій формі, в команді, яка на ходу. Це логічне рішення тренерського штабу, адже Бражко та Степаненко травмовані. На сьогодні Калюжний один з найкращих опорників в Україні, але проблема в стабільності. Якщо він зможе втримати рівень, який надає виклик до збірної, то в команді Ротаня він не затримається. Зараз опорників з такою грою у відборі не дуже багато, не тільки в Україні, а й у Європі", – вважає Циткін.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.