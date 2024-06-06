Більше чверті німців не цікавляться домашнім Євро-2024
Більше чверті німців не цікавляться домашнім чемпіонатом Європи з футболу.
Таку статистику наводить ESPN з посиланням на опитування від телекомпанії ARD.
За результатами дослідження, 27% німецьких жителів не виявляють інтересу до турніру. 43% заявили, що дуже зацікавлені у Євро, а 28% - менш зацікавлені.
Нагадаємо, що Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у Німеччині. Господарка турніру потрапила у групу A разом зі збірними Шотландії, Швейцарії та Угорщини.
Напередодні, німці провели товариський поєдинок зі збірною України (0:0).