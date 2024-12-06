Мічел оцінив шанси Циганкова зіграти проти Реала та Ліверпуля

Головний тренер Жирони Мічел підтвердив, що український вінгер Віктор Циганков точно пропустить матч проти Реала в Ла Лізі та поєдинок 6 туру Ліги чемпіонів з Ліверпулем.

Його слова наводить AS.

"На жаль, ми вилетіли з Кубку Іспанії, але залишилося ще два турніри. У матчі з Реалом Циганков не зіграє, Анхель і Соліс під питанням.



Чекаю побачити найкращу версію Реала. Готовий повернутися Вінісіус, у них є Мбаппе, Беллінгем та інші. Потрібно провести хороший матч та сподіватися, що суперник не використовує багато шансів, бо можливостей забити у них завжди вистачає. Вони програли минулого туру, але це не означає, що у них криза.



Одразу після Реала буде Ліверпуль у Лізі чемпіонів. Фанам треба цим насолоджуватися, радіти такому моменту. Ми раді, що зіграємо з командами такого рівня, це зростання наших футболістів", – сказав Мічел.