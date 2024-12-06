Мічел оцінив шанси Циганкова зіграти проти Реала та Ліверпуля
Головний тренер Жирони Мічел підтвердив, що український вінгер Віктор Циганков точно пропустить матч проти Реала в Ла Лізі та поєдинок 6 туру Ліги чемпіонів з Ліверпулем.
Його слова наводить AS.
"На жаль, ми вилетіли з Кубку Іспанії, але залишилося ще два турніри. У матчі з Реалом Циганков не зіграє, Анхель і Соліс під питанням.
Чекаю побачити найкращу версію Реала. Готовий повернутися Вінісіус, у них є Мбаппе, Беллінгем та інші. Потрібно провести хороший матч та сподіватися, що суперник не використовує багато шансів, бо можливостей забити у них завжди вистачає. Вони програли минулого туру, але це не означає, що у них криза.
Одразу після Реала буде Ліверпуль у Лізі чемпіонів. Фанам треба цим насолоджуватися, радіти такому моменту. Ми раді, що зіграємо з командами такого рівня, це зростання наших футболістів", – сказав Мічел.
Раніше повідомлялося, що у 27-річного українця пошкодження привідного м’яза стегна. Прогнозовані терміни відновлення – три тижні.
Це вже третя травма Циганкова у поточному сезоні. Лише наприкінці листопада він відновився після пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Матч 15 туру Ла Ліги проти Вільярреала (1 грудня) українець пропустив через проблеми зі щиколоткою.
Сумарно у поточному сезоні Циганков взяв участь у 10 матчах за Жирону в усіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 1 асистом. Також Віктор пропустив жовтневі та листопадові матчі збірної України в Лізі націй.