Дубль за 4 хвилини: огляд матчу Чорноморець – Шахтар

3 травня відбувся матч 27 туру Української Прем'єр-ліги з футболу, в якому Шахтар розгромив Чорноморець.

За "гірників" забивали Бондаренко та Невертон, який протягом 4-х хвилин зміг оформити дубль.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 3 травня

Чорноморець – Шахтар 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Бондаренко, 0:2 – 71 Невертон, 0:3 – 75 Невертон

Чорноморець: Рудько – Кисіль (Раян, 77), Жаржу, Єрмаков, Ракицький (Габелок, 69), Бутко – Лацабідзе (Шевцов, 46), Білошевський, Сігеєв (Безбородько, 69) – Хобленко, Мустафаєв (Янаков, 77).

Шахтар: Фесюн – Азаров (Педро Енріке, 70), Грам, Бондар, Вінісіус Тобіас – Марлон (Назарина, 76), Криськів, Бондаренко – Невертон (Швед, 78), Кауан Еліас (Егіналду, 70), Педріньйо (Аліссон, 76).

Попередження: 65 Білошевський – 56 Азаров

У підсумку Шахтар набрав 57 очок та скоротив на 3 бали відставання від Олександрії, утім, команда Ротаня ще свій матч туру не зіграла. Водночас для Чорноморця ця поразка стала 4-ю поспіль, одеський клуб наразі займає останню сходинку в турнірній таблиці із 18 очками.