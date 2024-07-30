Фінал "Турніру чотирьох" чи вирішальний матч України на Олімпіаді-2024: як УАФ змушує нас обирати, що дивитися

Сьогодні, 30 липня, збірна України зіграє вирішальний матч групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх-2024 проти Аргентини. Початок — о 18:00 за київським часом.

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Проблема в тому, що в той самий час відбудеться і фінал "Турніру чотирьох" між Лівим берегом та Минаєм за вакантне місце в Українській Прем'єр-лізі. І головне питання в тому, чому Українська асоціація футболу запланувала такий важливий матч саме на цю годину.

Річ у тім, що розклад ігор олімпійської збірної України на турнірі був відомий ще за декілька місяців до старту Олімпіади-2024. Та й очевидно, що останній тур групового етапу буде якщо не вирішальним, то однозначно важливим для визначення фінальних місць.

Тому рішення УАФ, прийняте буквально тиждень тому, коли підопічні Руслана Ротаня вже готувалися до першого матчу проти Іраку, виглядає дивно. Я не кажу, що фінал "Турніру чотирьох" потрібно було перенести на інший день, ні. Ця ситуація і так занадто довго тягнулася.

Проте можна було просто поставити матч на інший час, наприклад на 15:30, як один із півфіналів турніру. Це ж не складно, обрати не зайнятий слот. А що ви думаєте з цього приводу?

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, олімпійська збірна України має небагато шансів на перемогу над Аргентиною. Фавбет на цей матч дає такі коефіцієнти:

Перемога України — 4,60;

Нічия — 4,00;

Перемога Аргентини — 1,65.

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