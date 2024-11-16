Україна – Грузія: перемогти та повернутися на шлях до еліти

У суботу, 16 листопада, збірна України з футболу проведе матч передостаннього 5-го туру групового етапу Ліги націй-2024/25. Суперником підопічних Сергія Реброва стане збірна Грузії. Матч пройде на новій Батумі Арена (стадіон було відкрито 27 жовтня 2020 року), на чорноморському узбережжі грузинського міста-курорту.

Наразі у турнірній таблиці збірна України посідає останнє місце. Але, розриви між командами настільки мінімальні, що може претендувати навіть на перемогу у групі та підвищення у класі – повернення до Ліги А. Разом з тим, сьогодні наша команда набагато ближча до вильоту в третю за значимістю Лігу С.

Турнірні перспективи

Наразі збірна України замикає турнірну таблицю Групи В1. На рахунку українців 4 очки у 4 матчах – 1 перемога, 1 нічия та 2 поразки. У той же час у збірних Грузії та Албанії по 6 очок (грузини вищі у турнірній таблиці за рахунок кращої різниці м'ячів), а лідирує команда Чехії – 7 балів.

Окрім збірної Грузії, українцям також належить зіграти зі збірною Албанії (в останньому турі), а перемоги у двох майбутніх матчах гарантують нашій команді 2-ге місце, а можливо, і перемогу в групі. Але тут уже все залежить від гри збірної Чехії. Тільки якщо лідер групи не виграє жодного з двох матчів, що залишилися, українці зможуть розраховувати на 1-ше місце в підсумковій турнірній таблиці групи.

Разом з тим, новий регламент Ліги націй дозволяє командам піднятися у вищий дивізіон і з 2-го місця у групі. Наприклад, якщо українці посядуть 2-ге місце у своїй групі, то у плей-офф, навесні наступного року, зможуть зіграти, з однією з команд, що посіли 3 місця в Лізі А. Переможець двоматчевого протистояння вийде до Ліги А Ліги націй сезону-2026/27.

Втім, це оптимальний варіант. Якщо ж збірна України виграє лише один матч, а другий зіграє внічию (або програє), то команді варто розраховувати на 2-4 місця. А ось дві потенційні нічиї (або одна нічия та поразка, або дві поразки) однозначно залишають команду на останньому 4-му місці з перспективою прямого вильоту до Ліги С.

Читайте також : Фото Ексклюзив Реваз Челебадзе: В України немає шансів виграти групу Ліги націй

Тактичний сюрприз для Грузії у першому матчі

Нагадаємо, що команда розпочала нинішній турнір із двох поразок у вересні, але потім, у жовтні, трохи реабілітувалася. Зокрема, українці обіграли збірну Грузії у номінально домашньому матчі у Польщі, з рахунком 1:0. Цей успіх треба було закріпити перемогою над Чехією, але, на жаль, не вдалося. І тепер ситуація у групі для нас складається дуже непросто.

Що ж до домашнього матчу з Грузією, то тут на карту було поставлено все, можливо навіть робота Сергія Реброва на посаді головного тренера команди. Тому що після двох поразок у вересні та після провалу на Євро, пішли розмови про те, що цілком можливо, Ребров не справляється з роботою в національній збірній України. Так, це були не більше, ніж дозвільні розмови. Проте психологічний тиск був досить сильним – і на тренера, і на збірну.

Ну і плюс травми, бо так багато травм, як у жовтні, у збірної не було вже дуже давно. Через них ми вперше побачили новачка з Олександрії Івана Калюжного, опорного півзахисника, який дебютував саме у матчі з Грузією. До речі, він добре зіграв. Але зрозуміло, були б здорові Степаненко та Бражко, жодного Калюжного у збірній не було б.

Перший матч із Грузією наша команда виграла завдяки тому, що Ребров відмовився від "своєї" гри, від того, що збірна України має диктувати свої умови будь-якому супернику, тим більше такому як Грузія. Наша команда несподівано вирішила подарувати м'яч супернику і грузини були не готові до цього. Вони самі звикли грати "другим номером", від суперника та добиватися успіху на його помилках. А коли здобули м'яч у своє розпорядження, то просто не знали, що з ним робити. Тепер наша команда була в ролі з Грузії, грала на помилках суперника і, звісно, за рахунок цього перемогла.

Дан Балашов (УАФ)

Повернення лідерів

Збірна України потрапила в досить міцну групу, яка складається з учасників Євро. Але, при цьому, це "лише" Чехія, Албанія і Грузія. І якщо на старті здавалося, що наша команда боротиметься за перемогу, то виявилося, що ми передусім боремося за те, щоб не вилетіти до Ліги С.

Говорячи про поточний стан збірної, перш за все, варто відзначити, що ситуація з травмами стала набагато кращою, ніж була в жовтні. досі не відновився після травми та відновиться вже після міжнародної паузи. За збірну він цього року не зіграє. Таким чином, у команди залишається проблема вінгера на правому фланзі.

Теоретично, на цій позиції Ребров має двох гравців – Зубкова і Гуцуляка. Щоправда, Гуцуляк також отримав травму і поки що не вийшов на той рівень форми, який мав у жовтні, коли грав за збірну. А ось Зубков дуже добре виглядав у останніх матчах Шахтаря, забивав голи навіть у Лізі чемпіонів. Наразі він виглядає оптимальним кандидатом на заміну Циганкову. Також на заміну Віктору Ребров викликав Буяльського, але виявилося, що у Віталія теж травма.

Виникла проблема і праворуч в обороні, бо травму отримав Олександр Тимчик. На заміну йому було викликано правого захисника Руха Олексія Сича. Це дебютний виклик для гравця львівської команди до збірної України. Швидше за все, він залишиться у запасі, бо в обоймі є Конопля. А Юхим вважається у Реброва основним правим захисником.

Олексій Сич УАФ

Зрештою, ще одним дебютантом національної збірної України стане гравець Брентфорда Єгор Ярмолюк. У Брентфорді Єгор є гравцем обойми, але не стартового складу. Він грає у кожному матчі, але, як правило, виходить на заміну на останні хвилини гри. Тому ігрових хвилин у нього не дуже багато, але все одно це гравець команди рівня АПЛ. Ми давно вже чекали на Ярмолюка у збірній і ось нарешті дочекалися. Нагадаємо, він виїхав до Англії ще в юному 16-річному віці з Дніпра.

Чого чекати від команди у листопадових матчах? Питання, дуже цікаве, бо команда протягом усього 2024-го виглядає непередбачуваною. виділити якийсь матч, який збірна провела на високому рівні від першої до останньої хвилини важко. Були непогані відрізки або навіть цілий тайм, але не більше. У команди немає цільної гри, а від ейфорії, яка була, коли Ребров нарешті відгукнувся на запрошення до збірної, нічого не залишилося.

Так, у команди стоїть завдання потрапити на чемпіонат світу, а це лише Ліга націй, "запасний вхід". І відбірковий турнір на ЧС буде лише наступного року. Але є дуже багато питань щодо гри збірної, щодо кандидатів у команду і всього іншого. Та й рівень третього дивізіону Ліги націй не той, якому відповідає команда.

Супернику – (не) зіпсувати вдалий рік

Збірна Грузії, як і раніше, тримається на трьох китах, це воротар Валенсії Гіоргі Мамардашвілі, який скоро перейде в Ліверпуль, вінгер Хвіча Кварацхелія з Наполі та форвард Жорж Мікаутадзе, який взимку перейшов до Ліона. Він забив на Євро-2024 3 голи у 4 матчах, ставши одним з найкращих бомбардирів турніру, нарівні з Гаррі Кейном, Дані Ольмо, Коді Гакпо, Джамалом Мусіалою та Іваном Шранцом.

Інші гравці досить посереднього рівня, але під керівництвом Віллі Саньоля зуміли перетворитися на єдиний колектив. Французький тренер зумів об'єднати гравців, збити з них банду. І цього року збірну Грузії, звісно, "поперло". Ця команда стала одним із найбільших відкриттів Євро-2024.

Весною вони пройшли плейоф і вперше в історії вийшли на чемпіонат Європи. Потім уже на самому Євро вони обіграли Португалію з рахунком 2:0 і вийшли до 1/8 фіналу. Так, Португалія у тій грі була не мотивована, але все одно це збірна Португалії, це Роналдо та інші. Зрештою, в 1/8 фіналу грузини дуже добре грали проти іспанців, відкрили рахунок та звели перший тайм до нічиєї. І лише у другому таймі програли майбутнім чемпіонам Європи 1:4.

Восени, вже у Лізі націй, грузини здобули дві перемоги у вересні, посіли перше місце у групі. Вже пішли розмови про вищу Лігу А. Так, у жовтні команда трохи зіпсувала враження двома поразками, але цей рік для збірної Грузії, безумовно, можна вважати вдалим.

Як нагороду за свої старання Віллі Саньоль отримав новий контракт із грузинською Федерацією футболу. Він став тренером збірної Грузії у 2021 році, зараз уже 2024-й, а контракт продовжено до 2028-го. Роботою Саньоля в Грузії задоволені, і, звичайно, у Грузії всі мріють про вихід команди до найсильнішого дивізіону Ліги націй та до фінальної частини чемпіонату світу-2026.

Зрештою, у команди, як і раніше, є всі шанси вийти в Лігу А. Чи з першого місця у груповому турнірі Ліги націй, чи з другого, але вже через плейоф. Але для цього обов'язковою умовою є, як мінімум, не програти збірній України. Господарів поля майбутнього матчу цілком влаштує як перемога, так і нічия. А ось потім уже, у потенційному матчі за 1-ше місце у групі, збірній Грузії потрібно буде обігравати у гостях команду Чехії, від якої грузини зараз відстають на 1 очко у таблиці.

Букмекери не бачать фаворита

На котируваннях букмекерських контор шанси обох команд розцінюються приблизно однаково. В Україні можна поставити на перемогу збірної України з коефіцієнтом 2,71 до 1. У той же час на успіх збірної Грузії ставки приймаються з розрахунку 2,75 до 1, а на нічию – 3,25 до 1.

Щодо найбільших світових контор, то тут фаворитом з мінімальною перевагою є збірна Грузії. На перемогу господарів приймаються ставки з коефіцієнтом 2,58 до 1, на перемогу України – 2,80, а на нічию – 3,17 до 1.

Де дивитись

Прямий ефір матчу в Україні буде доступний на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення матчу відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Також трансляцію гри можна буде побачити в ефірі Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного" у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ВТТ).

Матч Грузія – Україна відбудеться у суботу, 16 листопада. Початок гри – о 19.00 за Києвом.