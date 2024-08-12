Чоботенко вибачився перед Бондарем за провокацію, яка призвела до масової бійки
Захисник Полісся Сергій Чоботенко попросив вибачення у гравця Шахтаря Валерія Бондаря за епізод, який трапився після завершення вчорашнього матчу.
Чоботенко приніс свої вибачення у ефірі УПЛ ТБ.
"Там я був неправий. Я перепрошую перед Валерієм. Він мене штовхнув в спину, а я кинув у нього м'яч. Тому я вибачусь особисто перед ним та тут кажу, що я був неправий. Це емоції", — сказав Чоботенко.
Нагадаємо, після вищеописаного епізоду спалахнула масштабна сутичка, до якої приєдналися гравці та персонал обох команд.
Сергій Чоботенко забив єдиний і переможний гол Полісся у грі проти Шахтаря.