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Чоботенко вибачився перед Бондарем за провокацію, яка призвела до масової бійки

Ігор Чернявський — 12 серпня, 17:12
Чоботенко вибачився перед Бондарем за провокацію, яка призвела до масової бійки

Захисник Полісся Сергій Чоботенко попросив вибачення у гравця Шахтаря Валерія Бондаря за епізод, який трапився після завершення вчорашнього матчу.

Чоботенко приніс свої вибачення у ефірі УПЛ ТБ.

"Там я був неправий. Я перепрошую перед Валерієм. Він мене штовхнув в спину, а я кинув у нього м'яч. Тому я вибачусь особисто перед ним та тут кажу, що я був неправий. Це емоції", — сказав Чоботенко.

Нагадаємо, після вищеописаного епізоду спалахнула масштабна сутичка, до якої приєдналися гравці та персонал обох команд.

Сергій Чоботенко забив єдиний і переможний гол Полісся у грі проти Шахтаря.

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Сергій Чоботенко

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