Футболіст збірної Чехії врятував 150 жаб на трасі

Чеський футболіст Мідтьюлланда Адам Габріель кілька годин ризикував життям, рятуючи жаб на трасі.

Про це він повідомив у себе в Instagram.

23-річний Габріель розповів, що вечір вівторка він провів поряд із однією з датських трас. Справа в тому, що машини масово збивають і тиснуть жаб.

Протягом трьох годин він бігав трасою між автомобілями. Як він запевняє, йому вдалося врятувати 150 особин. 20 жаб все ж таки опинилися під колесами машин. Через дорогу тут пролягає їх природний шлях міграції під час розмноження.

Я бачив, як тіла жаб розлітаються на всі боки і розбиваються. Це жахливо! Я був у розпачі", – запевнив футболіст.

Адам також у публікації відмітив кілька організацій, які займаються опікою тварин.

23-річний Адам грає на позиції правого захисника. У березні минулого року дебютував за збірну Чехії, але з того часу більше не виходив на поле у складі національної команди. Портал Transfermarkt оцінює Габріеля в 1,2 млн євро.