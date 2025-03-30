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Канте побудує медичний центр у Малі за 5 мільйонів доларів

Володимир Максименко — 30 березня 2025, 12:01
Канте побудує медичний центр у Малі за 5 мільйонів доларів
Н'голо Канте
Фабріціо Романо

Колишній футболіст Челсі, Лестера та збірної Франції Н'голо Канте розпочав будівництво медичного центру в Малі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Будівництво об'єкта цивільної інфраструктури обійдеться футболісту у 5 мільйонів доларів.

Зазначимо, що це не перший випадок благодійності від Канте. Раніше уродженець Парижу будував школи та дитсадки у Малі. Попри народження у Франції, Н'голо має малійське коріння – звідти родом його батьки.

З 2023 року Канте грає у чемпіонаті Саудівської Аравії за Аль-Іттіхад.

Раніше бельгійська бігунка пожертвувала усі зароблені на марафоні гроші на благодійність.

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