Канте побудує медичний центр у Малі за 5 мільйонів доларів

Колишній футболіст Челсі, Лестера та збірної Франції Н'голо Канте розпочав будівництво медичного центру в Малі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Будівництво об'єкта цивільної інфраструктури обійдеться футболісту у 5 мільйонів доларів.

Зазначимо, що це не перший випадок благодійності від Канте. Раніше уродженець Парижу будував школи та дитсадки у Малі. Попри народження у Франції, Н'голо має малійське коріння – звідти родом його батьки.

З 2023 року Канте грає у чемпіонаті Саудівської Аравії за Аль-Іттіхад.

Раніше бельгійська бігунка пожертвувала усі зароблені на марафоні гроші на благодійність.