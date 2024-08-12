Твердохліб отримав розсічення голови в матчі з Карпатами — його заміна стала історичною

Атакувальний півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб зазнав травми голови в матчі 2 туру чемпіонату України проти Карпат.

Про це Кривбас повідомив у своєму Telegram-каналі.

23-річний хавбек був замінений наприкінці першого тайму. Замість нього вийшов Маттео Аморозо. Оскільки заміна Твердохліба відбулася через травму голови, Кривбас отримав право зробити 6 замін упродовж матчу — за рекомендаціями ФІФА, командам дозволяється це, якщо одна з замін сталася через серйозну травму голови.

Криворіжці зазначили, що в матчі з Карпатами вперше в історії клубу було проведено 6 замін Цікаво, що львів’яни пізніше також скористалися цим правилом і провели додаткову заміну.

Нагадаємо, Карпати розгромили Кривбас з рахунком 3:0. Юрій Вернидуб був настільки невдоволений поведінкою суперників, що відмовився від рукостискання з Владиславом Лупашком.