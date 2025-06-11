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Португалія зіграє з Францією, Італія – з Румунією на молодіжному чемпіонаті Європи

Станіслав Лисак — 11 червня 2025, 09:49
Португалія зіграє з Францією, Італія – з Румунією на молодіжному чемпіонаті Європи
УЄФА

Сьогодні, 11 червня, стартує перший тур групового етапу чемпіонату Європи-2025 серед гравців віком до 21 року.

Свій шлях на турнірі розпочнуть господарі збірна Словаччини, яка зіграє з Іспанією, а також Італія, Румунія, Польща, Грузія та Португалія, яка зустрінеться з Францією.

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Чемпіонат Європи-2025 U-21
1 тур, 11 червня, група A

19:00. Словаччина – Іспанія

22:00. Італія – Румунія

Група C

22:00. Польща – Грузія

22:00. Португалія – Франція

Збірна України проведе перший поєдинок на молодіжному Євро-2025 уже завтра, 12 червня. Підопічні Унаї Мельгоси гратимуть проти однолітків із Данії.

Нагадаємо, що за перемогу на чемпіонаті Європи-2025 U-21 боротимуться 16 команд, розділених на чотири квартети. Фінальний поєдинок ЧЄ заплановано на 28 червня.

В Україні переглянути матчі Євро-2025 можна на медіасервісі MEGOGO. Окрім того, на телеканалі Перший і сайті Суспільне Спорт транслюватимуться усі три матчі України в групі, а також п'ять поєдинків плейоф: два чвертьфінали, півфінали та фінал.

Євро-2025 U-21

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