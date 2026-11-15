Збірна України з ампфутболу стартувала з поразки на чемпіонаті світу-2026

Збірна України з ампфутболу поступилась Японії у 1 турі чемпіонату світу-2026, який триває у Мексиці.

Зустріч завершилась з рахунком 0:1. Єдиний гол суперники забили на 14-й хвилині зі штрафного удару.

У паралельній грі групи С Бразилія переграла Німеччину (5:0) та наразі очолює квартет.

WAFF чемпіонат світу 2026

Група C, 1 тур

Японія – Україна 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 14 Кондо

Японія: Уено, Такахасі (к), Кондо, Каванісі, Акіба, Мацумора Діас, Гото.

Україна: Капля, Соколян, Осовський, Щегельський, Король, Качмар, Сущ (к).

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти Бразилії 15 листопада о 20:00 за київським часом. Японія гратиме проти Німеччини.

На турнірі беруть участь 24 команди, які розділені на 6 груп по чотири команди в кожній. Переможці та другі команди груп зіграють у 1/8 фіналу та розіграють місця з 1-го до 16-го. Решта вісім збірних змагатимуться за місця з 17-го до 24-го. Тож кожна команда гратиме до останнього дня чемпіонату і посяде своє місце в підсумковому рейтингу.

Напередодні повідомлялося, що у віці 30 років помер гравець Колос-Буревій та збірної України з ампфутболу Ярослав Полежаєв.