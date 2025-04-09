Відомий розклад матчів збірної України з мініфутболу на чемпіонаті світу 2025

Всесвітня федерація мініфутболу представила розклад чемпіонату світу 2025, який пройде з 21 травня по 1 червня в азербайджанському Баку.

Про це повідомляє пресслужба Федерації мініфутболу України.

Груповий етап триватиме 6 днів – з 21 по 26 травня включно. У його межах кожна команда проведе три гри – по одній з кожним суперником у квартеті.

У першому турі 21 травня 🇺🇦 збірна України зіграє проти Англії, у другому 23-го зустрінеться з Туреччиною, а 25-го "синьо-жовті" поміряються силами з бронзовим призером Мундіаля-2023 – Угорщиною.

Поєдинки збірної України у групі ЧС-2025

21.05 | 12:00 | Україна – Англія

23.05 | 18:30 | Україна – Туреччина

25.05 | 15:30 | Угорщина – Україна

До стадії плейоф, яка стартує 27 травня матчами 1/8 фіналу, пройдуть переможці восьми груп, а також збірні, що посядуть другі місця.

Фінал відбудеться 1 червня та розпочнеться о 19:00 за Києвом.