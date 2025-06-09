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Хорватія прийме Чехію, Італія зіграє з Молдовою у відборі на ЧС-2026

Станіслав Лисак — 9 червня 2025, 07:39
Хорватія прийме Чехію, Італія зіграє з Молдовою у відборі на ЧС-2026
ФІФА

Сьогодні, 9 червня, відбудуться матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу з футболу 2026 року в Європі.

Поєдинки проведуть команди з груп I, J, L. Стартовий свисток гри Казахстан – Північна Македонія пролунає о 17:00, а інші матчі розпочнуться вже о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Чемпіонат світу з футболу-2026
Кваліфікація, 9 червня
Група I

21:45. Італія – Молдова

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21:45. Естонія – Норвегія

Standings provided by Sofascore

Група J

17:00. Казахстан – Північна Македонія

21:45. Бельгія – Вельс

Standings provided by Sofascore

Група L

21:45. Хорватія – Чехія

21:45. Фарерські острови – Гібралтар

Standings provided by Sofascore
Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

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