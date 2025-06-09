Хорватія прийме Чехію, Італія зіграє з Молдовою у відборі на ЧС-2026
ФІФА
Сьогодні, 9 червня, відбудуться матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу з футболу 2026 року в Європі.
Поєдинки проведуть команди з груп I, J, L. Стартовий свисток гри Казахстан – Північна Македонія пролунає о 17:00, а інші матчі розпочнуться вже о 21:45 за київським часом.
Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.
Чемпіонат світу з футболу-2026
Кваліфікація, 9 червня
Група I
Кваліфікація, 9 червня
Група I
21:45. Італія – Молдова
21:45. Естонія – Норвегія
Група J
17:00. Казахстан – Північна Македонія
21:45. Бельгія – Вельс
Група L
21:45. Хорватія – Чехія
21:45. Фарерські острови – Гібралтар