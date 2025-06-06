Італія зіграє з Норвегією, Бельгія завітає в гості до Північної Македонії у відборі на ЧС-2026

Сьогодні, 6 червня, відбудуться матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу з футболу 2026 року в Європі.

Поєдинки проведуть команди з груп I, J та L. Початок усіх зустрічей – о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Чемпіонат світу з футболу-2026

Кваліфікація, 6 червня

Група I

21:45. Норвегія – Італія

21:45. Естонія – Ізраїль

Група J

21:45. Північна Македонія – Бельгія

21:45. Уельс – Ліхтенштейн

Група L

21:45. Чехія – Чорногорія

21:45. Гібралтар – Хорватія