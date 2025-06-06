Італія зіграє з Норвегією, Бельгія завітає в гості до Північної Македонії у відборі на ЧС-2026
ФІФА
Сьогодні, 6 червня, відбудуться матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу з футболу 2026 року в Європі.
Поєдинки проведуть команди з груп I, J та L. Початок усіх зустрічей – о 21:45 за київським часом.
Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.
Чемпіонат світу з футболу-2026
Кваліфікація, 6 червня
Група I
Кваліфікація, 6 червня
Група I
21:45. Норвегія – Італія
21:45. Естонія – Ізраїль
Група J
21:45. Північна Македонія – Бельгія
21:45. Уельс – Ліхтенштейн
Група L
21:45. Чехія – Чорногорія
21:45. Гібралтар – Хорватія