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Італія зіграє з Норвегією, Бельгія завітає в гості до Північної Македонії у відборі на ЧС-2026

Станіслав Лисак — 6 червня 2025, 07:08
Італія зіграє з Норвегією, Бельгія завітає в гості до Північної Македонії у відборі на ЧС-2026
ФІФА

Сьогодні, 6 червня, відбудуться матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу з футболу 2026 року в Європі.

Поєдинки проведуть команди з груп I, J та L. Початок усіх зустрічей – о 21:45 за київським часом.

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Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Чемпіонат світу з футболу-2026
Кваліфікація, 6 червня
Група I

21:45. Норвегія – Італія

21:45. Естонія – Ізраїль

Група J

21:45. Північна Македонія – Бельгія

21:45. Уельс – Ліхтенштейн

Група L

21:45. Чехія – Чорногорія

21:45. Гібралтар – Хорватія

Чемпіонат світу-2026 з футболу

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