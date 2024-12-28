Лаціо не втримав перемогу над Аталантою у матчі 18 туру Серії А

У суботу, 28 грудня, відбувся черговий матч італійської Серії А, в якому Лаціо приймав на своєму полі Аталанту.

Поєдинок завершився перемогою господарів поля із рахунком 1:1.

На гол Деле-Башіру у середині першого тайму гості відповіли м'ячем Брешіаніні, який скористався прострілом Лукмана.

Після цього матчу Аталанта має 41 очко та займає першу сходинку у турнірній таблиці, в той час, як римляни розмістились на четвертій стрічці, набравши 35 залікових балів.

Чемпіонат Італії – Серія А

18 тур, 28 грудня

Лаціо – Аталанта 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Деле-Башіру, 27, 1:1 – Брешіаніні, 88

Зазначимо, що раніше Інтер здобув перемогу над Кальярі, завдяки чому впритул наблизився до "бергамасок".