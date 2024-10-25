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Чайка здолала дубль Металіста 1925 у 12 турі Другої ліги

Андрій Яросименко — 25 жовтня, 14:55
Чайка здолала дубль Металіста 1925 у 12 турі Другої ліги

Сьогодні, 25 жовтня, в межах 12 туру Другої ліги відбувся 1 матч.

Чайка з села Петропавлівська Борщагівка розгромила другу команду Металіста 1925. Усі голи були забиті у другому таймі.

Чемпіонат України – Друга ліга
12 тур, 25 жовтня

Металіст 1925 2 – Чайка 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Венгер, 0:2 – 64 Євстратенко, 0:3 – 84 Музиченко.

Нагадаємо, у попередньому турі Чайка мінімально поступилась Чернігову, Скала 1911 переграла Куликів-Білку, а Полісся 2 розписало нічию з Ужгородом.

Наразі одноосібним лідером Другої ліги у групі B є дубль Колоса, у якого 26 балів після 10 поєдинків. У групі A лідирує друга команда Руха, яка має 23 бали після 11 ігор.

Чемпіонат України, Друга ліга Чайка Металіст 1925-2

Чемпіонат України, Друга ліга

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