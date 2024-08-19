Челсі завершує трансфер зіркового нападника

24-річний нападник Атлетико Мадрид Жоау Фелікс близький до повернення у лондонський Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби майже досягли згоди щодо переходу португальського футболіста. Наразі тривають переговори щодо фінальних деталей.

Сам Фелікс вже домовився про умови особистого контракту та хоче повернутися у Челсі, де він вже виступав у 2023 році на правах оренди.

🚨🔵 EXCL: Chelsea are closing in on João Félix deal! Talks are at final stages to get it sealed soon.



Verbal agreement almost done with Atlético, final details on structure being completed.



TOTAL agreement with João on personal terms as he wants #CFC return.



Almost there. pic.twitter.com/J9lqX4GzBO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024

Жоау минулий сезон відіграв в оренді за Барселону. На його рахунку — 10 голів та 6 асистів у 44 матчах. Чинний контракт португальця з мадридцями розрахований до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що новий тренер каталонців Ганс-Дітер Флік хоче зберегти португальського нападника.