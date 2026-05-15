Нападник Мілана може покинути клуб вже цього літа – ЗМІ

Нападник італійського Мілана Рафаель Леау розглядає можливість зміни клубної прописки після семи років виступів у складі "россонері".

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Португальський форвард почувається пригніченим через критику та свист з боку вболівальників під час останніх домашніх матчів.

Керівництво Мілана готове розглядати офіційні пропозиції щодо трансферу португальця в діапазоні від 50 до 60 мільйонів євро. Також у договорі є пункт про викуп за 175 мільйонів євро. Сам же контракт футболіста розрахований до літа 2028 року.

Взимку 2025 року гравцем уже цікавилися представники Саудівської Аравії, зокрема Аль-Хіляль, проте сам Леау пріоритетним варіантом вважає продовження кар'єри в європейських топлігах.

Головною мрією нападника є англійська Прем'єр-ліга, оскільки він уже має досвід виступів у чемпіонатах Португалії, Франції та Італії. Серед потенційних претендентів на гравця називають Челсі та Манчестер Юнайтед.

Поточний сезон став для форварда складним через проблеми зі здоров'ям. Травма литкового м'яза змусила його пропустити старт чемпіонату, а пубалгія, що загострилася в листопаді, обмежила його швидкісні можливості та змусила тренера змінити позицію гравця на центр нападу.

Наразі в сезоні 2025/26 Леау зіграв 30 ігор, в яких відзначився 10-ма голами та 3-ма результативними передачами. Transfermarkt оцінює гравця в 65 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед розглядав можливість обміну одразу трьох гравців за Рафаеля Леау.

